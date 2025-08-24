Le col de Montvoie gravi avec panache

Ils sont venus à bout du col de Montvoie. Vététistes et coureurs à pied se sont donné rendez-vous sur les hauteurs de Fontenais ce dimanche pour les épreuves du Trophée jurassien. En VTT, Andy Kläy a parcouru les 9,5 km de course en 26’24’’. Le Vadais a devancé le Trammelot Matt Vuilleumier et le cycliste de Châtillon Luc Marchand de respectivement 27’’ et 31’’. Chez les dames, la victoire est revenue à Christelle Cuenin de Montenol en 39’54’’ avec 5’16’’ d’avance sur la Bruntrutaine Mélanie Maître et 6’45’’ sur l’Ajoulote Sylvie Cerf.

En course à pied, Nathan Gigon a couvert les 7km du tracé en 30’46’’. Le sportif de Fontenais a dominé le Courtisan Michael Morand de 4’’ et le Bruntrutain Philippe Beuret de 2’23’’. Alors que la Vadaise Vanessa Aellig s’est imposée chez les dames en 38’47’’, devant Alexia Mottier de Bassecourt à 2’47’’ et l’Ajoulote Juliane Fleury à 4’18’’.

Tous les résultats de cette étape du Trophée jurassien sont à retrouver ici. /nmy