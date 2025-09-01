« Rendez-vous sport » : Colin Chételat, champion de Suisse de triathlon

Le Delémontain a récemment été sacré champion de Suisse de triathlon chez les moins de 25 ans ...
« Rendez-vous sport » : Colin Chételat, champion de Suisse de triathlon

Le Delémontain a récemment été sacré champion de Suisse de triathlon chez les moins de 25 ans. Dans « La Matinale », il a évoqué ses prochains objectifs.

Colin Chételat a été sacré champion de Suisse de triathlon chez les moins de 25 ans à Thoune. (Photo : Colin Chételat.) Colin Chételat a été sacré champion de Suisse de triathlon chez les moins de 25 ans à Thoune. (Photo : Colin Chételat.)

Un champion de Suisse était ce lundi l’invité de « Rendez-vous sport ». Le Delémontain Colin Chételat, 24 ans, a été sacré dans la catégorie des moins de 25 ans lors du triathlon de Thoune il y a un peu plus d’une semaine. Il a parcouru 3,8 km de natation, 180 km de cyclisme et un marathon en à peine moins de 9h30. « J’ai reçu beaucoup de messages de félicitations », se réjouit Colin Chételat. « Les émotions étaient moins présentes que ce que j’aurais pensé. J’étais super heureux d’en finir mais je n’ai réalisé que 2-3 jours après », admet-il. Colin Chételat, ancien footballeur et hockeyeur, s’est mis au triathlon il y a seulement trois ans. S’il a manqué une première occasion de se qualifier pour les mondiaux d’Ironman, il pourra retenter sa chance et disputera avant cela les championnats du monde de semi-ironman en Espagne au mois de novembre. « Si j’arrive à faire un top 15, voire top 10, ce serait bien », estime le Jurassien. Colin Chételat prendra aussi le départ du Domoniak triathlon samedi à Delémont. /mmi 

Entretien avec Colin Chételat, entre fierté et ambitions futures.

Ecouter le son


