Rentrée rêvée pour l’Union Jura Rugby

La rentrée de l'Union Jura Rugby réunit tous les ingrédients pour une fête réussie. C’est dans ses nouvelles installations à Chevenez que le club jurassien du ballon ovale va débuter sa saison lors d'un "rugby day" le 20 septembre, avec son équipe féminine en lever de rideau suivi de l’équipe masculine. L'UJR a officiellement déménagé cet été et quitté le Banné à Porrentruy où son projet de développement ne pouvait pas être mené à bien, comme l’a rappelé son vice-président Raphaël De Luca ce lundi dans la matinale sur RFJ. Et dans ce nouvel écrin, les filles de l'UJR espèrent faire encore mieux que la saison dernière lorsqu’elles ont terminé à la 2e de Ligue B. « On est vice-championnes, et cette saison on visera la 1re place. C’est réaliste de se fixer cet objectif élevé, on est une belle équipe qui se construit encore mais qui a des atouts », avance Lauréline Humair, joueuse de l’UJR également présente dans la matinale. Cerise sur le gâteau, le début de saison tombe en pleine coupe du monde féminine de rugby. « Ca donne déjà de la visibilité au rugby en Suisse. Et on a vu que lors de la coupe du monde masculine, il y a eu quelques arrivées dans le club. On espère le même effet pour les femmes », explique Lauréline Humair quand Raphaël De Luca évoque aussi l’importance de la « visibilité » de ce sport dans un pays qui n’est culturellement pas imprégné de l’ovalie. Le « rugby day » du 20 septembre sera une belle occasion pour le public jurassien de découvrir ou redécouvrir cet univers... et sa franche camaraderie. /jpi