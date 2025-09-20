Soyhières a brillé sous le soleil de Montsevelier

Le Tour du Val Terbi pour Samuel Afewerki et Margaux Cuttat

Montsevelier accueillait également une manche du Trophée jurassien de course à pied samedi avec la 50e édition du Tour du Val Terbi. Samuel Afewerki a décroché les honneurs pour cette épreuve anniversaire. L’athlète érythréen de la FSG Bassecourt s’est imposé avec un chrono de 32’31’’ après 10,3 km d’effort. Il a devancé le Français Cédric Labadens de 54’’, alors que l’Ajoulot Jérémy Hunt a complété le podium à 1’44’’.

Côté féminin, c’est Margaux Cuttat qui l’a emporté. La coureuse de Rossemaison a réalisé un chrono de 40’15’’. Elle a terminé avec 1’52’’ d’avance sur Sofia Chételat de Vicques. Vanessa Aellig de Courfaivre s’est adjugé la troisième marche du podium à 2’36’’ de la gagnante.

Le Tour du Val Terbi a réuni quelque 312 coureurs toutes catégories confondues, alors que la Valterbimania a accueilli 131 vététistes.

Retrouvez tous les résultats du Tour du Val Terbi ici, ainsi que ceux de la Valterbimania ici.

/cra

