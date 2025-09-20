Soyhières a brillé sous le soleil de Montsevelier

Didier Kläy et Cristel Hubacher ont remporté la Valterbimania samedi à l’occasion de l’avant-dernière manche du Trophée jurassien de VTT. Samuel Afewerki et Margaux Cuttat se sont imposés sur le Tour du Val Terbi, l’épreuve de course à pied, qui a fêté cette année sa 50e édition.
Didier Kläy et Cristel Hubacher ont porté haut les couleurs de Soyhières lors de la Valterbimania. Ils ont remporté l’avant-dernière manche du Trophée jurassien de VTT samedi à Montsevelier. Didier Kläy a bouclé les 17,8 km de parcours en 58’14’’. Il est le seul athlète à être resté sous l’heure, puisque son frère Andy a terminé avec 2’22’’ de retard. Le Vicquois Hannes Jecker a complété le podium à 4’36’’ du vainqueur. Didier Kläy rejoint Andy Kläy en tête du classement général, alors qu’il ne reste plus qu’une épreuve. « Normalement, je suis plutôt derrière mon frère et cette année j’arrive à le titiller et c’est cool. Ça va se jouer sur la dernière », se réjouit Didier Kläy qui compte bien devancer son frangin.
Didier Kläy : « Normalement je suis plutôt derrière mon frère. »
Trois sur trois pour Cristel HubacherChez les dames, c’est Cristel Hubacher qui s’est imposée. La vététiste de Soyhières a signé un chrono de 1h11’10’’ pour devancer la Delémontaine Sandra Stadelmann de 2’59’’. Julie Mahon de Bassecourt a pris la dernière marche du podium à 4’41’’. L’épreuve s’est déroulée sous un grand soleil et de belles températures : « Il faisait hyper chaud, on n’a plus trop l’habitude », sourit Cristel Hubacher. La Vadaise décroche sa troisième victoire pour sa troisième participation à une épreuve du Trophée jurassien cette année. Elle ne pourra en revanche pas figurer dans le classement final qui requiert d’avoir décroché des points dans minimum cinq manches. « Je viens quand je n’ai pas d’autres courses. C’est un peu compliqué de placer le Trophée jurassien dans mon programme, surtout quand il y a des courses en même temps », précise Cristel Hubacher.
Cristel Hubacher : « Ça fait toujours plaisir de venir rouler dans la région. »
Le Tour du Val Terbi pour Samuel Afewerki et Margaux Cuttat
Montsevelier accueillait également une manche du Trophée jurassien de course à pied samedi avec la 50e édition du Tour du Val Terbi. Samuel Afewerki a décroché les honneurs pour cette épreuve anniversaire. L’athlète érythréen de la FSG Bassecourt s’est imposé avec un chrono de 32’31’’ après 10,3 km d’effort. Il a devancé le Français Cédric Labadens de 54’’, alors que l’Ajoulot Jérémy Hunt a complété le podium à 1’44’’.
Côté féminin, c’est Margaux Cuttat qui l’a emporté. La coureuse de Rossemaison a réalisé un chrono de 40’15’’. Elle a terminé avec 1’52’’ d’avance sur Sofia Chételat de Vicques. Vanessa Aellig de Courfaivre s’est adjugé la troisième marche du podium à 2’36’’ de la gagnante.
Le Tour du Val Terbi a réuni quelque 312 coureurs toutes catégories confondues, alors que la Valterbimania a accueilli 131 vététistes.
Retrouvez tous les résultats du Tour du Val Terbi ici, ainsi que ceux de la Valterbimania ici.
/cra