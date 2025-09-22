« Rendez-vous sport » : bilan des Mondiaux d’athlétisme

Clap de fin pour les mondiaux d’athlétisme. Les compétitions se sont terminées ce week-end à Tokyo. C’était l’occasion pour « La Matinale » de faire un bilan de ces joutes. Le tout jeune retraité de la FSG Bassecourt, Sylvain Chuard était l’invité du « Rendez-vous sport ». Le sprinter a été séduit par le spectacle proposé. « C’était une très belle édition avec neuf records des championnats, un record du monde et d’excellentes performances. Je pense qu’on peut souligner le très bon niveau de densité auquel l’athlétisme est actuellement », sourit-il.
Sylvain Chuard a eu l’occasion de scruter attentivement les performances des athlètes suisses, lui qui avait défendu ces couleurs par le passé lors de compétitions internationales. « C’était une belle édition aussi pour eux, avec la médaille d’or de Ditaji Kambundji et les cinq places de finalistes. Ce n’est pas surprenant. Cela fait quelques années que l’athlétisme va très bien en Suisse et de voir que les athlètes confirment ce qu’ils ont déjà produit ces dernières années, c’est très réjouissant pour la suite, car ils sont encore jeunes », souligne l’habitant de Bassecourt. /lge