« Rendez-vous sport » : bilan des Mondiaux d’athlétisme

Le jeune sprinter retraité de la FSG Bassecourt Sylvain Chuard était l’invité de « La Matinale ...
« Rendez-vous sport » : bilan des Mondiaux d’athlétisme

Le jeune sprinter retraité de la FSG Bassecourt Sylvain Chuard était l’invité de « La Matinale » ce lundi pour faire le bilan des Mondiaux de Tokyo.

Sylvain Chuard était dans notre studio ce lundi. Sylvain Chuard était dans notre studio ce lundi.

Clap de fin pour les mondiaux d’athlétisme. Les compétitions se sont terminées ce week-end à Tokyo. C’était l’occasion pour « La Matinale » de faire un bilan de ces joutes. Le tout jeune retraité de la FSG Bassecourt, Sylvain Chuard était l’invité du « Rendez-vous sport ». Le sprinter a été séduit par le spectacle proposé. « C’était une très belle édition avec neuf records des championnats, un record du monde et d’excellentes performances. Je pense qu’on peut souligner le très bon niveau de densité auquel l’athlétisme est actuellement », sourit-il.

Sylvain Chuard a eu l’occasion de scruter attentivement les performances des athlètes suisses, lui qui avait défendu ces couleurs par le passé lors de compétitions internationales. « C’était une belle édition aussi pour eux, avec la médaille d’or de Ditaji Kambundji et les cinq places de finalistes. Ce n’est pas surprenant. Cela fait quelques années que l’athlétisme va très bien en Suisse et de voir que les athlètes confirment ce qu’ils ont déjà produit ces dernières années, c’est très réjouissant pour la suite, car ils sont encore jeunes », souligne l’habitant de Bassecourt. /lge


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Les Jurassiens et la Suisse 9es du Trial des Nations

Les Jurassiens et la Suisse 9es du Trial des Nations

Autres sports    Actualisé le 21.09.2025 - 19:01

SailGP: une belle 3e place pour l'équipage suisse à Genève

SailGP: une belle 3e place pour l'équipage suisse à Genève

Autres sports    Actualisé le 21.09.2025 - 16:37

Lyles et les Américains conservent leur titre du relais 4x100 m

Lyles et les Américains conservent leur titre du relais 4x100 m

Autres sports    Actualisé le 21.09.2025 - 15:09

Pas de médaille mondiale pour Audrey Werro à Tokyo

Pas de médaille mondiale pour Audrey Werro à Tokyo

Autres sports    Actualisé le 21.09.2025 - 13:23

Articles les plus lus

Soyhières a brillé sous le soleil de Montsevelier

Soyhières a brillé sous le soleil de Montsevelier

Autres sports    Actualisé le 20.09.2025 - 18:35

Mondiaux de Tokyo: le grand jour d'Audrey Werro ?

Mondiaux de Tokyo: le grand jour d'Audrey Werro ?

Autres sports    Actualisé le 21.09.2025 - 04:23

Pas de médaille mondiale pour Audrey Werro à Tokyo

Pas de médaille mondiale pour Audrey Werro à Tokyo

Autres sports    Actualisé le 21.09.2025 - 13:23

Lyles et les Américains conservent leur titre du relais 4x100 m

Lyles et les Américains conservent leur titre du relais 4x100 m

Autres sports    Actualisé le 21.09.2025 - 15:09

Après le 10'000 m, Chebet sacrée sur 5000 m

Après le 10'000 m, Chebet sacrée sur 5000 m

Autres sports    Actualisé le 20.09.2025 - 15:37

SailGP: l'équipage suisse sur le podium provisoire à Genève

SailGP: l'équipage suisse sur le podium provisoire à Genève

Autres sports    Actualisé le 20.09.2025 - 17:31

Soyhières a brillé sous le soleil de Montsevelier

Soyhières a brillé sous le soleil de Montsevelier

Autres sports    Actualisé le 20.09.2025 - 18:35

Mondiaux de Tokyo: le grand jour d'Audrey Werro ?

Mondiaux de Tokyo: le grand jour d'Audrey Werro ?

Autres sports    Actualisé le 21.09.2025 - 04:23