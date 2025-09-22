« Rendez-vous sport » : bilan des Mondiaux d’athlétisme

Sylvain Chuard a eu l’occasion de scruter attentivement les performances des athlètes suisses, lui qui avait défendu ces couleurs par le passé lors de compétitions internationales. « C’était une belle édition aussi pour eux, avec la médaille d’or de Ditaji Kambundji et les cinq places de finalistes. Ce n’est pas surprenant. Cela fait quelques années que l’athlétisme va très bien en Suisse et de voir que les athlètes confirment ce qu’ils ont déjà produit ces dernières années, c’est très réjouissant pour la suite, car ils sont encore jeunes », souligne l’habitant de Bassecourt. /lge