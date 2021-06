« Un Tour de France pas si difficile que ça »

Pour Christophe Moreau, cette 108e édition devrait déboucher, comme l’an dernier, sur un duel slovène entre le vainqueur de l’an dernier Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) et son dauphin Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Un duel arbitré par l’équipe Ineos Grenadiers. Le collectif britannique sillonnera les routes de France avec un trio capable de jouer les premiers rôles avec l’Australien Richie Porte, l’Équatorien Richard Carapaz et le Britannique Geraint Thomas. Christophe Moreau se méfie également du Colombien Rigoberto Uran (EF Education-Nippo), du Français Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) et du Britannique Simon Yates (BikeExchange). Quant aux coureurs suisses, ils devraient se mêler à la lutte pour des victoires d’étapes. Six Helvètes seront en lice : Marc Hirschi (UAE Team Emirates), Stefan Küng (Groupama-FDJ), Stefan Bissegger (EF Education-Nippo), Reto Hollenstein (Israël Start-Up Nation), Michael Schär (AG2R Citroën) et Silvan Dillier (Alpecin-Fenix). /lbe-msc