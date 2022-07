« Les très très bons souvenirs » du Tour de France à Porrentruy

« Le cœur palpite encore aujourd’hui ». Le Tour de France n’est pas près de s’effacer de la mémoire de Jean-Claude Salomon tout juste 10 ans après son passage à Porrentruy. L’arrivée de la 8e étape de la Grande Boucle 2012 a été jugée sur la plaine de Courtedoux le dimanche 8 juillet. Une journée qui avait plutôt mal commencé. « La première image qui me revient en tête, c’est la pluie torrentielle à 6h du matin sur la ligne d’arrivée. Il y avait plus de 15 cm d’eau. On ne savait pas où on allait arriver », raconte le président du comité d’organisation de l’accueil du Tour de France dans le Jura. Il se souvient d’un dénouement plus heureux. « Au départ de l’épreuve à Belfort, c’était grand soleil et on a remis les prix en bras de chemise », détaille Jean-Claude Salomon, invité du journal de 12h15 ce vendredi sur RFJ.