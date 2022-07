Christophe Moreau : « Le Tour n’est pas fini »

C’est une dernière semaine qui s’annonce palpitante sur les routes du Tour de France cycliste. Les coureurs profitent ce lundi d’une journée de repos avant la dernière ligne droite qui les emmènes à Paris où sera jugée l’arrivée finale dimanche. Avant les Champs Elysées, le peloton va s’attaquer aux Pyrénées dès mardi, avant une étape de transition vendredi et le contre-la-montre samedi. Les abandons de Primoz Roglic et de Steven Kruijswijk, deux fidèles lieutenants du maillot jaune Jonas Vingegaard, ont quelque peu redistribué les cartes. Le Danois dispose aujourd’hui de 2’22 d’avance sur son principal contradicteur, le Slovène Tadej Pogacar. Notre consultant, l’ancien professionnel Christophe Moreau, envisage des attaques répétées du tenant du titre Tadej Pogacar dans les pentes des Pyrénées. Le Slovène pourrait d’ailleurs reprendre un temps considérable au Danois dans le contre-la-montre de samedi. L’emballée finale devrait donc être savoureuse. Christophe Moreau estime donc que « le Tour n’est pas fini et de loin pas ». Les amateurs de cyclisme peuvent s’en réjouir. /mle