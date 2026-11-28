Le Slovène Tadej Pogacar et la Néerlandaise Demi Vollering ont été récompensés du Vélo d'or samedi soir à Monaco. Ce trophée désigne les meilleurs coureurs cyclistes de l'année écoulée.

Pogacar, déjà primé en 2021, 2024 et 2025, s'est illustré cette année avec une cinquième victoire dans le Tour de France et des succès dans Milan-San Remo, le Tour des Flandres, Liège-Bastogne-Liège et les Strade Bianche. Sa saison a été écourtée après une chute au Tour d'Espagne alors qu'il portait le maillot de leader.

La razzia a été encore plus totale pour Demi Vollering qui s'est adjugée le Tour de France, le Giro, le Tour des Flandres, la Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège et, pour parfaire le tableau, les titres de championne du monde et de championne d'Europe. Elle avait déjà gagné le Vélo d'or en 2023.

Le Français Paul Seixas, 4e du Tour de France et vainqueur du Tour de Lombardie, décroche une toute nouvelle distinction, le prix du rookie de l'année récompensant le meilleur débutant dans une course, distinction glanée chez les femmes par l'Espagnole Paula Blasi, qui a gagné la dernière Vuelta.

Le Vélo d'or est décerné tous les ans depuis 1992 (2022 pour les femmes) après le vote d'un jury de 40 journalistes spécialisés issus de 25 pays.

/ATS