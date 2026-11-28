Les cyclistes ont bravé le froid ce samedi à Porrentruy. La 9e édition du Cyclocross des Princes-Évêques s’est déroulée aux abords du château. Chez les élites hommes, la victoire est revenue au Valaisan Evan Dély. Il a parcouru les six boucles en 52 minutes et 50 secondes, avec 15 secondes d’avance sur le Français Dylan Rieth et 31 secondes sur le Vaudois Nicolas Conod. Du côté des dames, la Néerlandaise Puck Warnet s’est imposée après avoir bouclé cinq fois le parcours d’environ trois kilomètres. Les Suissesses Alexandra Bähler et Eryn Oberli complètent le podium avec quatre tours chacune. Un peu moins de 200 cyclistes ont pris part à la manifestation à Porrentruy. Retrouvez les résultats détaillés ici. /pch