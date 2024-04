Départ immédiat de David Quain du FCC

Le FC Courtételle et David Quain mettent une fin anticipée à leur collaboration. Le club jurassien de 1re Ligue de football l’annonce ce mardi soir. Il indique que « la volonté de travailler et de se projeter sur la saison 2024/2025 a guidé les deux parties à prendre chacune son propre chemin d’un commun accord ». L’entraîneur français devait quitter le FCC au terme de la saison. Ce départ est donc anticipé d’un bon mois. Un trio composé de l’entraîneur-assistant Gautier Willemin, de l’entraîneur des gardiens Laurent Bruat et du directeur sportif Silvio Rossé dirigera les « vert » dimanche après-midi face à Emmenbrücke à Courtételle. Le club ne donne pas d’information supplémentaire sur la fin de saison et remercie David Quain « pour son investissement ». Arrivé au Centre Sportif durant l’été 2022, le technicien a mené le FCC à la promotion en 4e division nationale.

Après un automne qui l'a vu tutoyé les sommets, le FC Courtételle marque le pas ce printemps. Il n'a fêté que 2 victoires pour 3 nuls et 4 défaites. L'équipe vadaise sera entraînée par François Marque dès cet été. /msc