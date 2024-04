Le FC Courtételle tient son futur entraîneur

Le FC Courtételle a trouvé son nouvel entraîneur pour la saison prochaine. La direction du club jurassien de 1re Ligue de football annonce ce mercredi un accord avec le Français François Marque, actuel défenseur central de Concordia Bâle. L’ancien joueur du FC Bâle ou encore d’Yverdon Sport, âgé de 40 ans, prendra la succession de David Quain qui était en poste depuis l’été 2022. Au cours de sa carrière, François Marque, natif de Troyes en Champagne, a notamment connu tous les échelons professionnels du football suisse et français et participé aux différentes coupes d’Europe dont la Ligue des Champions avec le FCB. Il sera assisté au FC Courtételle par Gautier Willemin et l’entraîneur des gardiens Laurent Bruat. /comm-jpi