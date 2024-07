Noha Sylvestre : « L’Angleterre a une certaine pression, ce que la Suisse n’a pas forcément »

Les fans de la Nati n’attendent plus que d’être à samedi 18h. La Suisse affronte l’Angleterre à Düsseldorf en quart de finale de l’Euro de football. Une Angleterre qualifiée de justesse alors que la Suisse a largement dominé l’Italie au tour précédent. Le milieu de terrain des SR Delémont Noha Sylvestre était l’invité de « La Matinale » ce vendredi pour évoquer les enjeux de ce match. Alors que la Suisse n’a plus battu l’Angleterre depuis 43 ans, « je pense que c’est la bonne année pour la Nati, avec une équipe d’Angleterre qui a montré une certaine fébrilité. En termes d’individualités c’est peut-être l’équipe la plus forte sur le papier, après la mayonnaise n’a pas pris collectivement », estime Noha Sylvestre qui connaît bien le football anglais pour avoir joué avec la relève de West Ham. « Je pense que l’Angleterre a une certaine pression, ce que la Suisse n’a pas forcément », ajoute-t-il. /mmi