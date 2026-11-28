Palmeiras a remporté samedi la Copa Libertadores, l'équivalent sud-américain de la Ligue des champions. Le club brésilien a battu 1-0 en finale les Argentins d'Estudiantes à Montevideo.

L'unique but de la partie a été marqué en deuxième période par l'international paraguayen du club de Sao Paulo Ramon Sosa, qui a conclu une superbe action collective d'une reprise de volée imparable aux six mètres (1-0, 52e).

Cette victoire permet au Brésil d'asseoir un peu plus sa domination sur le continent, avec désormais huit titres consécutifs dans cette compétition, remportés par quatre clubs différents.

Dans les statistiques historiques, le Brésil passe devant l'Argentine, avec 26 Copas Libertadores contre 25, sur 67 éditions.

/ATS