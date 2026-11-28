Le Real Madrid a concédé sa 2e défaite de la saison en Liga samedi contre Alaves au Santiago Bernabéu. Les Merengue cèdent ainsi leur 2e place au profit de l'Atlético, vainqueur d'Elche (3-2).

Vainqueur de ses dix derniers matches, le Real Madrid a vu sa série brisée par Alavés au terme d'un match houleux marqué où Jude Bellingham a écopé d'un carton rouge. Battu pour la deuxième fois de la saison, le géant madrilène chute à la troisième place (33 points), derrière l'Atlético (34 points), et le FC Barcelone (1er, 36 points), en déplacement dimanche à La Corogne (12e) pour reprendre six longueurs d'avance sur son éternel rival.

Pour la quatrième fois sur ses cinq dernières sorties, l'armada de stars madrilènes a été menée au score, mais elle n'a, cette fois-ci, pas pu renverser le sort de la rencontre, malgré un 14e but porteur d'espoir de Kylian Mbappé (69e, 2-1) en deuxième mi-temps.

Alors qu'il pensait obtenir un pénalty salvateur, l'Anglais Jude Bellingham a finalement reçu un deuxième carton jaune pour simulation et laissé ses coéquipiers terminer le match à dix, au terme d'une nouvelle séquence rocambolesque (88e).

/ATS