Mauro Lustrinelli et l'Union Berlin, c'est terminé. Le technicien helvète a été relevé de ses fonctions d'entraîneur du club de Bundesliga samedi, cinq mois après son arrivée.

Quelques heures après avoir concédé une troisième défaite de rang contre Mayence (2-1), la formation de la capitale a communiqué le renvoi de celui qui avait mené le FC Thoune au titre de champion de Suisse la saison dernière ainsi que de son staff. A la tête de l'Union Berlin, Lustrinelli n'a remporté qu'un seul match en onze journées.

Il laisse le club en position relégable à l'avant-dernière place du championnat, avec seulement sept points au compteur. Le club berlinois a décidé de revoir son organisation face au manque de progression de l'équipe. "Nous remercions Mauro Lustrinelli et son staff pour le travail effectué", a déclaré le président de l'Union Dirk Zingler, cité dans le communiqué.

Le nom du successeur du Tessinois sera annoncé ces prochains jours.

/ATS