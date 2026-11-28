Le Servette FC avait le dessus sur le Lausanne-Sport samedi à Genève, mais les Grenat ont dû se contenter d'un point (0-0). Il leur a manqué "un petit truc", selon leur entraîneur Jocelyin Gourvennec.

"C'était un match quasi parfait sur le plan défensif, puisqu'on n'a concédé aucune occasion, mais il nous a manqué un petit truc pour l'emporter", a déclaré le technicien français en conférence de presse d'après-match.

Face au LS, Servette a enchaîné un deuxième 0-0 à domicile après le match contre le FC Zurich le 8 novembre. "Cette fois, on a eu des situations, mais on n'a pas réussi à marquer", a regretté Gourvennec. "C'est décevant de ne pas avoir pris les trois points."

En zone mixte, Houboulang Mendes partageait le constat du coach français. "Oui, on a perdu deux points. Notre gardien n'a pas eu d'arrêt à faire, on était à domicile et on voulait vraiment remporter ce derby", a déclaré le latéral droit du SFC.

"En première mi-temps, Lausanne était bien en place, donc on a eu un peu plus de mal. Mais en deuxième, on a mis le bloc un peu plus haut pour les presser davantage. Malheureusement, la réussite nous a manqué", a encore analysé Mendes.

Encore en apprentissage

Toujours privé de Miroslav Stevanovic, Kingstone Mutandwa et Timothé Cognat, Jocelyn Gourvennec à de nouveau fait confiance à trois jeunes joueurs en attaque: Thomas Lopes (19 ans) en no 10, Mathis Lambourde (20 ans) à droite et Jemy Sida (19 ans) en pointe. Trois joueurs qui ont encore quelques progrès à faire, selon leur entraîneur.

"Nos offensifs doivent jouer plus simple. On se complique trop souvent la tâche quand je les vois enchaîner cinq, six touches de balle. C'était mieux que contre Sion (réd: défaite 2-0 à Tourbillon), mais ce n'est pas encore suffisant", a insisté Gourvennec.

Après Sion et Lausanne, Servette enchaînera jeudi un troisième derby romand consécutif. Les Grenat affrontent Neuchâtel Xamax en 8es de finale de la Coupe de Suisse. Une belle opportunité de retrouver le sourire après quatre matches de suite sans victoire.

/ATS