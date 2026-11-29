Le leader Arsenal est revenu deux fois au score contre Manchester City (2-2), dans une affiche très disputée et indécise en Premier League. Les Gunners conservent six points d'avance sur leur dauphin.

Kai Havertz (40e) a répondu à Erling Haaland (34e) en première période. Enzo Fernandez (48e, 1-2) a mis les visiteurs devant au retour des vestiaires, mais les Gunners ont remis de l'ordre grâce à Jürrien Timber (83e, 2-2) après une sortie aux poings manquée par Gianluigi Donnarumma.

Le gardien italien, légèrement touché par Gabriel, a tenté d'obtenir une faute et réclamé des soins, sans que l'arbitre ne lui donne raison. L'homme en noir n'a pas non plus accordé de pénalty à City, à la toute fin du temps additionnel, quand Viktor Gyökeres a stoppé de la main une tête à bout portant de Josko Gvardiol (90e+6).

Les Citizens comptent toujours six points de moins que le leader Arsenal (1er, 29 pts), mais celui obtenu à l'Emirates leur permet de prendre la deuxième place devant Brighton (3e, 22 pts), battu plus tôt par Newcastle.

Toujours privé de Granit Xhala, blessé à un mollet, Sunderland s'est de son côté incliné 2-0 à domicile devant Tottenham. Les Black Cats sont toujours en position de relégables, à deux points du 17e, Fulham.

/ATS