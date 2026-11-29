Après deux probantes victoires, Sion est retombé sur terre dimanche en Super League. Les Sédunois se sont inclinés 1-0 à Tourbillon devant les Young Boys et leur inarrêtable buteur Samuel Essende.

Sion avait l'opportunité de dérober à YB la deuxième place du classement en cas de victoire, et même de se rapprocher du leader Lugano, tenu en échec en début d'après-midi à Lucerne (2-2). Mais les Valaisans n'ont pas su saisir leur chance devant leur public.

La faute au Congolais Samuel Essende, le serial buteur d'YB qui a encore fait trembler les filets. En dominant un Jan Kronig trop passif juste avant la mi-temps, l'avant-centre au numéro 99 a inscrit son 17e but de la saison en championnat, en 15 matches. Il est devenu dimanche le premier homme à marquer lors de neuf matches consécutifs depuis la création de la Super League en 2003.

Ce but d'Essende est venu conclure une première mi-temps peu animée, lors de laquelle Sion n'a pas réussi à cadrer une seule frappe. Les Sédunois ont dû attendre la 49e minute pour créer un vrai danger, lorsque ce même Essende a failli tromper son propre gardien Marvin Keller sur un corner des locaux.

Sanches touche la barre

La troupe de Didier Tholot s'est procuré davantage d'occasions après l'entrée de Winsley Boteli, qui avait encore été laissé sur le banc par l'entraîneur français. L'attaquant a forcé Keller à une belle parade sur un tir en pivot (69e) avant que Donat Rrudhani ne bute lui aussi sur le portier bernois (74e).

Mais Young Boys aurait bien pu doubler la mise quelques instants plus tard. Il n'a manqué que quelques centimètres à Alyn Sanches pour trouver la lucarne d'Anthony Racioppi. L'international suisse a vu son ballon s'écraser sur la barre transversale (75e).

Avec cette défaite, Sion (29 pts) accuse désormais cinq points de retard sur la deuxième place des Bernois, et neuf sur la première de Lugano. Mais les Valaisans peuvent se consoler avec la défaite de leur poursuivant Saint-Gall (23 pts), qui s'est incliné en fin de match sur la pelouse de Thoune (2-0).

/ATS