Le FC Sion reçoit Young Boys dimanche à Tourbillon. En cas de victoire, les Valaisans prendraient la deuxième place du classement de Super League aux Bernois.

Jamais trois sans quatre pour Sion ? Les hommes de Didier Tholot ont en effet remporté leurs trois derniers duels à domicile contre Young Boys, même s'ils n'ont pas gagné lors des deux derniers affrontements entre les deux équipes dans la capitale (défaite 4-2 et nul 3-3).

Un quatrième succès de rang contre YB à Tourbillon permettrait à Sion de chiper la deuxième place occupée par les Bernois. Avec 29 points en 14 rencontres, les Valaisans réalisent le meilleur début de saison de leur histoire en Super League, selon les statistiques de la ligue. Leur précédent record remontait à l’exercice 2006/07, avec 28 points au compteur.

Une seule défaite à domicile en 2026

De plus, les Sédunois ont fait de leur stade une vraie forteresse. Ils n'y ont concédé qu'une seule défaite en championnat durant toute l'année civile 2026, s'inclinant 2-1 contre Lugano en août.

Mais face à eux, YB se présente comme la seule équipe encore invaincue à l’extérieur cette saison, avec quatre victoires et deux matches nuls. Alors, quelle série prendra fin dimanche (coup d'envoi 16h30) ?

/ATS