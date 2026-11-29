Lugano a concédé un match nul regrettable dimanche à Lucerne (2-2). Le leader de Super League, qui a joué presque 90 minutes en supériorité numérique, a concédé l'égalisation en fin de match.

Les Tessinois avaient pourtant le match en main après l'expulsion précoce de Daniel Mikolajewski (7e) pour un coup de coude. D'autant plus qu'ils ont trouvé la faille en premier, sur une contre-attaque conclue par Yanis Cimignani (26e).

Les Bianconeri n'ont pas non plus douté après la première égalisation de Matteo Di Giusto sur penalty (40e), Daniel Dos Santos répliquant quasi directement pour redonner l'avantage à Lugano avant la mi-temps (42e).

Mais les joueurs de Matteo Croci-Torti n'ont pas su se mettre à l'abri après le thé, et ils ont finalement été punis à la 84e, à nouveau sur penalty. Di Giusto ne s'est pas fait prier pour prendre une nouvelle fois David von Ballmoos à contre-pied.

Malgré ce match nul, Lugano terminera quand même la 15e journée dans le fauteuil de leader. Mais il pourrait voir les Young Boys, qui se déplacent à Sion à 16h30, revenir à quatre points.

/ATS