Fabian Rieder a participé à la belle victoire d'Augsbourg sur la pelouse d'Hoffenheim, dimanche en Bundesliga (4-0). Le milieu bernois a inscrit son troisième but de la saison.

Après une faute de dernier recours de Mats Rots, sanctionné d'un carton rouge, l'international suisse a transformé le coup-franc du pied gauche (23e). Il a contourné le mur des joueurs d'Hoffenheim pour marquer le 2-0.

Augsbourg avait ouvert le score via Yannik Keitel (12e), et a encore ajouté deux buts avant la mi-temps, signés Marius Wolf (34e) et Juma Bah (45e).

Il s'agit du troisième but de la saison de Fabian Rieder, lequel a aussi délivré six passes décisives depuis le début de l'exercice. Désormais capitaine, le milieu de 24 ans réalise son meilleur début de saison depuis qu'il a quitté Young Boys en 2023.

Cette large victoire permet à Augsbourg de remonter à la 8e place deu classement de Bundesliga. Le club souabe est à sept points du podium.

/ATS