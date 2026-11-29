Ruben Vargas a trouvé le chemin des filets pour la première fois de la saison dimanche. L'international suisse a marqué le 2-0 lors du succès 4-2 de Séville contre la Real Sociedad en Liga.

Alors que Séville menait 1-0 à Saint-Sébastien suite à une réussite précoce de Félix Correia, le milieu de terrain aux 67 sélections en équipe nationale a surgi sur un centre de Juan Iglesias pour marquer de la tête à la 37e. Ce but, son 7e avec les Rojiblancos, a mis les siens sur le chemin d'une victoire qui se faisait attendre, vu que les Sévillans restaient sur trois matches sans succès en championnat.

Au classement, Vargas et Cie reviennent à 5 points de leurs rivaux du Betis. Quatrièmes avec 27 points, ces derniers occupent la dernière place qualificative pour la Ligue des champions.

/ATS