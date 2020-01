Martin Fuchs prend la place de Steve Guerdat comme numéro un mondial

La Suisse domine toujours le classement mondial de saut d'obstacles. Steve Guerdat a cédé son fauteuil de numéro un mondial à son ami Martin Fuchs.

Le champion d'Europe zurichois est le cinquième Suisse à connaître pareil honneur. Avant lui ont été couronnés son parrain Willi Melliger, son oncle Markus Fuchs, Pius Schwizer et donc Guerdat.Depuis janvier 2019, Steve Guerdat occupait la place incontestée de numéro un. Mais Martin Fuchs a méthodiquement refait son retard en engrangeant des points pour grimper à la deuxième place en septembre. Ses victoires dans le Grand Prix de Genève et lors de l'épreuve Coupe du monde à Londres en décembre dernier lui ont permis de prendre la tête du classement mondial.

Pour le cavalier de 27 ans, le bilan 2019 est incroyable. Après sa médaille d'argent en 2018 aux Jeux équestres mondiaux à Tryon, le Zurichois a continué sur sa lancée en remportant d'innombrables succès: 2e lors de la finale Coupe du monde à Göteborg, champion d'Europe à Rotterdam et sept victoires lors de concours 5*, dont celles aux Grands Prix de Bâle et de Genève.

C'est bien entendu sur Clooney que Fuchs a connu ses plus beaux succès, mais il peut aussi compter sur The Sinner, un hongre de 11 ans avec qui il s'est imposé à Londres.Steve Guerdat occupe ainsi la deuxième place et trois autres Suisses figurent dans le top 100. Il s'agit de Pius Schwizer (32e), Beat Mändli (75e) et Niklaus Rutschi (86e). /ATS-nbe