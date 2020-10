Hans-Dieter Dreher, encore lui !

On retiendra par ailleurs la belle performance du Jurassien Martin Meijer sur Balkis, qualifié parmi les neuf barragistes et qui termine 7e en raison d’une faute (4 points de pénalité) qui lui a coûté sa place sur le podium malgré un bon temps (à 3’’66 du leader). Parmi les autres régionaux engagés dans ce Grand Prix, la cavalière de Sonceboz-Sombeval Audrey Geiser sur Holiday X a réalisé un beau parcours et termine 24e sur les 57 concurrents, malheureusement pénalisée d’une faute et d’un dépassement du temps (5 points). Le Franc-Montagnard Flavien Auberson termine à la 38e place après avoir fait chuter deux barres (8 points). Edwin Smits, qui montait Farezzo à domicile, a pris le 41e rang après avoir fait chuter deux barres et dépasser le temps imparti (9 points). Le jeune Anthony Bourquard de Glovelier a, lui, été éliminé après un refus d’obstacle de son hongre Janus VB. /jpi