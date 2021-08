Steve Guerdat et la Suisse en finale olympique

Steve Guerdat se rapproche d’une médaille olympique à Tokyo. Avec la formation suisse, le cavalier jurassien s’est qualifié vendredi pour la finale du concours par équipe de saut d’obstacles. Le Jurassien et sa monture, Veynard de Cerisy, ont fait le nécessaire malgré neuf points de pénalité récoltés lors de leur passage. Steve Guerdat était le dernier du trio helvète à s'élancer. Ses deux autres coéquipiers, le Neuchâtelois Bryan Balsinger et le Zurichois Martin Fuchs ont réalisé des performances de haute volée. Le premier s’en est sorti avec un sans-faute. Le second termine avec une pénalité pour avoir dépassé le temps minimum imparti. Avec dix points de pénalité au compteur, l'équipe helvétique termine 4e des qualifications remportées par la Suède. La finale aura lieu samedi dès 12h (heure suisse). /nmy-ATS