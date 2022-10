Les Challenges de Chevenez bien ferrés

Le maréchal travaille régulièrement dans l’urgence. « Ça m’est déjà eu arrivé d’avoir deux minutes pour remettre un fer car le cheval participait au barrage », se souvient le spécialiste du ferrage. Actif depuis huit ans sur les Challenges de Chevenez, il doit sans cesse s’adapter à des cavaliers et des montures qu’il ne connaît pas. Aussi, « c’est très important de bien regarder les chevaux avant de les ferrer pour faire le travail le plus adapté possible », lance Jean-Pierre Cattin.