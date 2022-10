Pius Schwizer s’impose en Ajoie. Le cavalier soleurois s’est adjugé le Grand Prix CSI 2* des Challenges de Chevenez dimanche. Avec sa monture Christina, ils ont signé un sans-faute lors du barrage en un temps de 36’’08. Ils ont ainsi été plus rapide que la Zürichoise Elin Ott sur son cheval Nanu II de 0’’20 et que le Français Alexis Goulet et sa monture Cordico de 0’’86.

Tous les résultats sont à retrouver ici. /lge