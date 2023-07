Doublé jurassien au Mont-de-Coeuve

Les cavaliers régionaux ont brillé de mille feux au Mont-de-Coeuve. L'épreuve reine de ce concours hippique national a été remportée dimanche par le cavalier de Delémont Jacky Studer avec son cheval Umagne devant un autre athlète de Delémont Nicolas Müller avec Here I Am Z et Martin Kunz de Ruswil sur son cheval Quin von Wochenberg. Sept cavaliers ont participé au tour final sur la vingtaine de partants lors de ce concours qui s'est disputé avec des obstacles placés à 135cm de hauteur. Trois d'entre eux ont réussi un sans-faute et ont été départagés au temps. Jacky Studer a pris des risques et a été le plus rapide avec six dixièmes d'avance sur Nicolas Müller et plus de six secondes sur Martin Kunz. Trois autres cavaliers établis dans la région ont fini parmi les sept meilleurs, dont Edwin Smits, le tenant du titre. Le vainqueur du jour s’est montré très heureux, lui qui ne manquerait ce rendez-vous ajoulot « pour rien au monde ».

Depuis vendredi, plusieurs dizaines de cavaliers ont pris part à différents concours sur la piste du Mont-de-Coeuve, à l’occasion de la manifestation qui marquait les 100 ans de la Société de Cavalerie d’Ajoie, organisatrice de l’événement. Les organisateurs se sont montrés satisfaits de cette cuvée 2023 avec une participation qui s’inscrit dans la moyenne. Aucun incident n’est par ailleurs à déclarer. /mle