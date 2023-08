Le numéro 1 mondial de l’attelage au Mont-de-Coeuve

Ce n'est pas forcément la discipline la plus en vue dans le milieu équestre. Néanmoins le 4e concours officiel d'attelage organisé ce week-end au Mont-de-Coeuve s’est déroulé avec du beau monde puisque le numéro 1 mondial de la discipline, l'Ajoulot Mario Gandolfo, était présent pour l'occasion. Le Jurassien est actuellement leader du circuit mondial et avait décroché l’an dernier le titre de champion du monde en jeunes chevaux. Plutôt habitué aux concours internationaux, il a concouru sans pression à la maison. Sa meilleure jument était au repos « après une saison exceptionnelle ».







Habituer les chevaux à l’environnement d’un concours

Plus que de garnir son armoire à trophée, ces rendez-vous régionaux servent surtout à Mario Gandolfo à former de plus jeunes chevaux pour les années futures. « On vient chercher l’effet compétition que l’on n’a pas quand on s’entraîne à la maison. Les jeunes chevaux doivent s’habituer à la situation de concours, les micros, la musique, le public, les autres attelages », explique Mario Gandolfo. Le Jurassien a amené trois jeunes chevaux, dont un qui disputait son tout premier concours. « Tout est ensuite analyser à la vidéo une fois à la maison », révèle le meneur de Cornol qui a aussi profité de ce week-end pour « coacher » certains de ses élèves alors que la relève est justement un problème criant dans le milieu de l’attelage.