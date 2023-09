Plusieurs médailles pour les éleveurs jurassiens à Avenches

Plusieurs Jurassiens primés à Avenches. Au terme des finales suisses de sport et d’élevage des chevaux de la race des Franches-Montagnes, ils sont plusieurs à être revenus avec une médaille d’or. Mario Gandolfo de Cornol a remporté l’or dans la catégorie Promotions CH attelage 3 ans avec L’Amoureux du Fatre. Il a également remporté l’or dans la catégorie 6-7 ans avec Lemy K. Sandrine Beuret du Bémont a remporté l’épreuve du Gymkhana Elite avec L’Eclipse. Louise Lonchamp de Saignelégier a remporté l’épreuve Saut FM I avec Chicco IX. Jordan Juillard a terminé premier du championnat des juments d’élevage 4-7 ans avec Alixe de R’éclère. José Métille de St-Ursanne a de son côté remporté la catégorie 8 ans et plus avec Etincelle. Retrouvez l’ensemble des résultats ici. /tna