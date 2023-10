Après avoir terminé en argent au championnat de Suisse junior de saut d’obstacle en août dernier, Bryan Smith s’est offert l’or au championnat romand junior ce dimanche aux Ecuries de Crête Vandoeuvres dans la campagne genevoise. Le cavalier de Chevenez et Inspiration de la Velle n’ont pas commis la moindre erreur dans ces finales romandes. Son Papa, Edwin Smits a lui pris la 4e dans la catégorie reine avec Best of Berlin. /comm-fwo