Bryan Smits, entre succès et apprentissage

Bryan Smits est ambitieux à la maison pour les Challenges de Chevenez . Le cavalier ajoulot, récent vice-champion de Suisse et champion romand dans la catégorie junior, prendra part à la 20e édition du concours hippique international qui se tient au centre équestre familial. La relève lancera les débats de jeudi à dimanche. L’élite prendra le relais la semaine suivante, à nouveau de jeudi à dimanche, avec le traditionnel Grand Prix CSI 2 étoiles le 29 octobre. Au total, plus de 300 cavaliers se sont donnés rendez-vous à Chevenez. Bryan Smits est impatient de concourir à domicile. « C’est un moment phénoménal. On retrouve à la maison les gens qu’on côtoie toute l’année. C’est une atmosphère que j’adore », se réjouit le cavalier de 17 ans qui vit sa dernière année dans la catégorie U18, avant de passer en U21. L’Ajoulot ambitionne d’ailleurs la victoire lors du Grand Prix Juniors qui se disputera le 22 octobre. « Si je peux décrocher quelque chose de beau dans ce Grand Prix, ça me plairait beaucoup ».