Les Jurassiens s’illustrent à Bâle

Le CHI de Bâle inspire les cavaliers jurassiens. Bryan Smits y a décroché une victoire samedi matin. Le sportif de Chevenez a triomphé dans la finale du Prix Helvetia Assurance (1,45 m) réservée aux moins de 25 ans. L’Ajoulot de 18 ans s’est imposé sur Inspiration de la Velle, une jument de l’élevage familial. Il l’a emporté au barrage en reléguant toute la concurrence à plus de 2’’. Un autre Jurassien s’est offert un podium en terre rhénane. Alain Jufer a pris la 3e place du Grand Prix de Bâle (1,60 m) vendredi soir. Sur Dante MM, il a commis une faute dans un barrage réunissant quatre cavaliers.





Des classements régionaux

Alain Jufer a lancé sa fin de semaine bâloise par un 7e rang jeudi dans une épreuve 1,40 m au chrono sur Dark Grey MM. Jeudi toujours, Gäetan Joliat a terminé 13e du Prix Thermoplan (1,45 m) avec Verone de Hus Z. Vendredi, Steve Guerdat et Lancelotta ont bouclé une épreuve 1,45 m en deux phases à la 5e place. Le cavalier de Bassecourt a fait mieux encore samedi avec Looping Luna en prenant le 4e rang sur un parcours à 1,55 m au terme d’un barrage à 12. Enfin, Anthony Bourquard, sur Fifty Fifty Delacense, et Gaëtan Joliat, sur Verone de Hus Z, ont terminé 6e et 9e d’une épreuve 1,50 m. /msc