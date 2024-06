Steve Guerdat et la Suisse au pied du podium

La Suisse a terminé 4e du Prix des nations du CSIO 5* de La Baule vendredi. La victoire est revenue à l'Allemagne, qui a devancé la France et la Belgique. Le quatuor helvétique a cumulé 16 points de pénalité en l'absence de Martin Fuchs, laissé au repos. Pius Schwizer et Vancouver de Lanlore ont écopé de 4 points de pénalité sur chacune des deux manches, tout comme Steve Guerdat et le "rookie" Albführen's Iashin Sitte. Alain Jufer, en selle sur Dante MM, a réussi un sans faute sur son premier passage avant de faire tomber deux perches, alors que ce fut l'inverse pour Edouard Schmitz (8+0). /ATS-lge