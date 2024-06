Kent Farrington remporte le Grand Prix, Steve Guerdat 6e

L'Américain Kent Farrington (43 ans) s'est imposé lors du Grand Prix du CSI de La Baule dimanche. Sur sa jument Greya, il a devancé son compatriote Karl Cook chevauchant Caracole de la Roque. Le podium a été complété par le Belge Grégory Wathelet sur son étalon Bond Jamesbond de Hay.

Les Suisses ont signé un tir groupé au pied du podium. Pius Schwizer (Scarlina de Tijiz) s'est classé quatrième devant Martin Fuchs (Leone Jei) et le Jurassien Steve Guerdat (Dynamix de Belheme). Les quatre premiers n'ont pas commis la moindre erreur et ont été départagés au temps. Fuchs et Guerdat ont, eux, fait tomber une barre. /ATS-lge