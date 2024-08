Steve Guerdat manque la finale par équipes

Steve Guerdat, Martin Fuchs et Pius Schwizer n’ont pas survolé Versailles. Jeudi aux Jeux olympiques de Paris, le cavalier jurassien de 42 ans et ses coéquipiers ont manqué leur qualification pour la finale du concours de saut d’obstacles par équipes. Les Suisses ont commis trop d’erreurs lors de leur passage, avec 24 points de pénalité, dont 8 pour Steve Guerda et sa monture Dynamix de Belheme. A Versailles, les trois paires suisses sont arrivées à la 12e place, soit 4 points de pénalités de trop pour espérer faire partie des dix meilleures équipes qualifiées. /swe