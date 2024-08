Steve Guerdat ne redescend pas de son nuage

Ce sont des heures qu’il n’est pas prêt d’oublier… Steve Guerdat a savouré pleinement sa médaille d’argent décrochée mardi au concours individuel de saut d’obstacles des Jeux olympiques de Paris. Après avoir fêté avec le public sur la piste de Versailles, puis à ses abords avec sa famille, le cavalier jurassien a été accueilli en soirée dans une ambiance festive à la Maison suisse. Après la décompression, le champion de Bassecourt a savouré cette nouvelle breloque olympique, la troisième de sa collection, la deuxième en individuel : « On vient aux Jeux pour gagner une médaille. (…) Une deuxième médaille, même d’argent, elle vaut tout l’or du monde », sourit-il, malicieux. A 42 ans, le Vadais a écrit une nouvelle page de son sport et du sport jurassien et ça le rend particulièrement fier : « Avec les années qui passent, on se rend compte qu’elles sont vraiment difficiles à aller chercher ces médailles ! », reconnaît Steve Guerdat, qui a déjà laissé entendre qu’il allait se battre pour un nouveau titre olympique, pourquoi pas dans quatre ans à Los Angeles.