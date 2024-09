Un titre mondial pour Mario Gandolfo

Mario Gandolfo en or au Championnat du monde d’attelage à un cheval. L’Ajoulot a décroché ce titre ce week-end au Haras national du Pin en France. La compétition se déroulait en trois manches. Mario Gandolfo et son cheval Favela n’avaient pourtant pas commencé de la meilleure des manières en se classant à la 18e place du dressage en Normandie. Tout s’est mieux passé pour le Jurassien à partir de samedi avec sa victoire dans l’épreuve du marathon. Il a continué sur la même lancée dimanche en terminant au 5e rang lors de la manche de maniabilité dans le plus ancien des haras nationaux français. Ces résultats lui ont ainsi permis de terminer à la 1re place du classement général avec un total de 149,25 points de pénalités. Mario Gandolfo a devancé la Française Marion Vignaud (149,76) et le Bernois Stefan Ulrich (151,50). La Suisse a également pris la troisième place de la compétition par équipe avec 300,75 points. Mario Gandolfo et ses deux partenaires ont terminé derrière le pays hôte (298,59) et l’Allemagne (299,91). /fwo