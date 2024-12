Steve Guerdat et Alain Jufer loin des meilleurs au Grand Prix de Genève

Les Jurassiens n’ont rien pu faire lors du mythique Grand Prix du CHI de Genève dimanche. Alain Jufer et Steve Guerdat n’ont pas su se qualifier pour le barrage de cette épreuve qui fait partie des quatre concours les plus prestigieux au monde. C’est le Néerlandais Harrie Smolders qui s’est imposé. Meilleur Suisse, Martin Fuchs a pris la 8e place avec ses huit points en barrage. Alain Jufer sur Dante MM a commis quatre fautes pour un total de 16 points de pénalité et a ainsi terminé 32e. Steve Guerdat sur Dynamix a quant à lui décidé d’abandonner après avoir fait tomber trois barres.







Des Jurassiens engagés un peu partout ce week-end

Bryan Smits a pris une 11e place sur une épreuve 145 centimètres samedi. Un peu plus tard, Gaëtan Joliat s’est classé 10e de l’UBS Challenge (155cm) remporté par Martin Fuchs, alors qu’Anthony Bourquard a pris la 19e place de cette épreuve. Le cavalier de Glovelier est d’ailleurs monté sur le podium de la grande chasse (145 cm) en terminant 3e. Gaëtan Joliat a lui pris la 9e place de cette compétition. /lge