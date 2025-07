Les cavaliers jurassiens tenteront de briller à Riesenbeck

Les cavaliers jurassiens veulent ramener des médailles de Riesenbeck. Le Championnat d’Europe de saut d’obstacles des jeunes cavaliers se tient la semaine prochaine en Allemagne. Bryan Smits de Chevenez et le Delémontain Gäetan Joliat porteront les couleurs de la Suisse dans la compétition par équipe et en individuel. Les deux hommes de 19 ans participent pour la deuxième fois de leur jeune carrière à ces joutes et nourrissent de belles ambitions.

Les deux cavaliers espèrent ramener une médaille avec l’équipe de Suisse. Gäetan Joliat se dit « en forme et impatient » pour l’un des plus grands championnats de saut d’obstacles pour les moins de 21 ans. Le Delémontain espère même briller en individuel : « On sait que ce n’est jamais comme on prévoit mais j’espère une médaille d’or ou le mieux possible ». Bryan Smits affiche un peu moins d’ambition que son compère : « Je suis plutôt confiant. L’individuel sera du bonus. Ça va être un grand challenge et j’espère tout le meilleur. »