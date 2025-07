Les cavaliers jurassiens loin de leurs ambitions en Allemagne

Les cavaliers jurassiens rentrent bredouilles de Riesenbeck. Le Delémontain Gaëtan Joliat et Bryan Smits de Chevenez représentaient la Suisse cette semaine au Championnat d’Europe de saut d’obstacles des jeunes cavaliers en Allemagne. Ils avaient annoncé nourrir de grandes ambitions pour ces joutes mais ils sont restés loin des médailles.

Gaëtan Joliat et son cheval Chelsea Z pensaient pouvoir jouer la victoire en individuel. Le cavalier delémontain a finalement pris la 10e place avec 10,55 points après cinq jours de compétition. Il termine à un peu plus de neuf longueurs de la 1re place de la Britannique Rachel Proudley. Gaëtan Joliat n’a fait que deux parcours sans faute sur cinq épreuves. Bryan Smits et Coria von Hof ont de leur côté pris la 20e place avec 23,86 points.





Loin des meilleures avec la Suisse

L’objectif était clair pour les deux Jurassiens : ramener une médaille dans le concours par équipe. Là aussi, la Suisse a terminé loin des meilleures nations. Gaëtan Joliat, Bryan Smits et leurs coéquipiers ont terminé au 8e rang avec 42,67 points en Allemagne avec la sélection helvétique. Ils ont ainsi plus de 30 longueurs de retard sur les vainqueurs belges. Au total, 15 équipes ont été classées. /fwo