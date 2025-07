Jacky Studer conserve son titre de champion jurassien

Jacky Studer garde sa couronne régionale. Le cavalier delémontain est devenu dimanche champion jurassien 2025 de saut d’obstacles sur herbe. Il a remporté ce titre lors du concours du Mont-de-Coeuve. Avec son cheval Umagne, il a devancé deux jeunes cavaliers, Ethan Meijer du Cerneux-Veusil sur son cheval Usher et sa fille Jade Studer avec Canyon du Pré-Mo. Les trois cavaliers étaient en lice lors du barrage avec le Bruntrutain Sébastien Lang qui a terminé 4e. Les quatre cavaliers ont réussi un sans-faute et ont été départagés au temps. Jacky Studer a accompli le parcours en 29’’74, avec 31 centièmes d’avance sur Ethan Meijer et 77 sur sa fille. « Je suis très content de pouvoir récidiver avec mon Umagne, une année après. Les places en herbe nous conviennent bien », sourit le champion dont le bonheur est encore accentué par la présence de deux jeunes cavaliers à ses côtés. L’an dernier, il avait été sacré lors du concours hippique de Bassecourt. /mle