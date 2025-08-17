Gaëtan Joliat vice-champion de Suisse de saut d’obstacles

Le Jurassien s’est classé 2e du concours des élites dimanche à Lyss-Kappelen. Il a aussi glané ...
Gaëtan Joliat vice-champion de Suisse de saut d’obstacles

Le Jurassien s’est classé 2e du concours des élites dimanche à Lyss-Kappelen. Il a aussi glané l’argent chez les jeunes cavaliers.

Gaëtan Joliat et sa jument Just Special VK sont devenus vice-champions de Suisse. (Photo : archives) Gaëtan Joliat et sa jument Just Special VK sont devenus vice-champions de Suisse. (Photo : archives)

Gaëtan Joliat rentre des championnats de Suisse avec deux médailles d’argent autour du cou. Le cavalier jurassien a fini 2e du concours des élites dimanche à Lyss-Kappelen sur sa monture Just Special VK avec quatre points de pénalité. Le titre est revenu à la Zurichoise Eva Gautschi, alors que le Fribourgeois Noah Keller complète le podium. Du côté des autres jurassiens, Alain Jufer s’est classé 10e, alors qu’Anthony Bourquard et Bryan Smits ne se sont pas qualifiés pour la finale.

Gaëtan Joliat s’était déjà illustré plus tôt dans la journée dans le Seeland en devenant vice-champion de Suisse chez les jeunes cavaliers avec Verone de Hus Z, derrière Noah Keller, alors que Bryan Smits a pris la 5e place. /emu


