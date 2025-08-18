Gaëtan Joliat a montré qu’il « avait sa place parmi les meilleurs »

Pour sa première parmi l’élite aux championnats de Suisse de saut d’obstacles, Gaëtan Joliat nourrissait déjà de grosses ambitions de podium, voire mieux. Et le jeune cavalier delémontain, 20 ans, a su admirablement gérer l’évènement en terminant vice-champion de Suisse, quelques heures après avoir déjà raflé l’argent dans la catégorie des jeunes cavaliers. « Les chevaux étaient en forme et on a vraiment bien commencé avec une victoire dans chaque épreuve d’ouverture. Dimanche, on partait pour un titre. Mais avec deux médailles d’argent, tout le monde est très content de ce que l’on a accompli cette semaine », confie Gaëtan Joliat qui montait sa jument « Just Special VK » chez les élites et « Verone de Hus Z » chez les jeunes cavaliers.
Gaëtan Joliat : « Il faut rester calme, je n’ai que 20 ans, on ne va pas brûler les étapes. »
Le Jurassien sait qu’il sera désormais attendu. « C’est bien pour le futur, car ça a montré que j’avais ma place parmi les meilleurs. Maintenant il faut rester calme, je n’ai que 20 ans, ce que j’ai fait est déjà très bien, mais on ne va pas brûler les étapes », tempère le jeune cavalier qui visera davantage de constance dans ses résultats. « Avec les chevaux et la structure que j’ai, je pense que c’est un objectif qui peut être atteint », lâche celui qui collabore avec les Écuries Les Verdets dans le canton de Neuchâtel. Son duo avec Just Special VK, avec qui il s’était qualifié pour le barrage des Challenges de Chevenez en octobre dernier, semble fonctionner à merveille et s’imposera à l’avenir pour les grands évènements.
« Avec Just, on sait qu’on pourra faire de grandes choses à l’avenir. »
« C’est l’une de mes meilleures juments à l’écurie, elle a vraiment un énorme cœur, beaucoup d’énergie, ce qui nous a aidés cette semaine par ces fortes chaleurs. Elle a un mental hors norme, je m’entends vraiment très bien avec « Just », donc on part sur une bonne lancée. On sait qu’on pourra faire de grandes choses à l’avenir », ambitionne Gaëtan Joliat. /jpi