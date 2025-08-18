Gaëtan Joliat a montré qu’il « avait sa place parmi les meilleurs »

Le Jurassien sait qu’il sera désormais attendu. « C’est bien pour le futur, car ça a montré que j’avais ma place parmi les meilleurs. Maintenant il faut rester calme, je n’ai que 20 ans, ce que j’ai fait est déjà très bien, mais on ne va pas brûler les étapes », tempère le jeune cavalier qui visera davantage de constance dans ses résultats. « Avec les chevaux et la structure que j’ai, je pense que c’est un objectif qui peut être atteint », lâche celui qui collabore avec les Écuries Les Verdets dans le canton de Neuchâtel. Son duo avec Just Special VK, avec qui il s’était qualifié pour le barrage des Challenges de Chevenez en octobre dernier, semble fonctionner à merveille et s’imposera à l’avenir pour les grands évènements.