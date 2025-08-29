Steve Guerdat et l’équipe de Suisse sur le podium à Bruxelles

Steve Guerdat et ses coéquipiers de l’équipe de Suisse de saut d’obstacles sont montés sur la troisième marche du podium du Prix des Nations, disputé jeudi lors du CSIO cinq étoiles de Bruxelles. Les Suisses n’ont été devancés que par la France, victorieuse avec 4 points de pénalité, et par la Belgique, deuxième avec 9 points.

Le cavalier jurassien, associé à Dynamix, avait l’occasion de faire basculer la compétition en faveur de son équipe. Un deuxième parcours sans faute aurait permis à la Suisse de dépasser les Belges et de mettre la pression sur les Français. Mais une faute lors de son second passage a repoussé les Helvètes au troisième rang.

Ses coéquipiers n’ont pas non plus réussi à signer un double sans faute. Nadja Peter Steiner (Mila) et Jason Smith (Picobello) ont chacun commis deux fautes au deuxième tour, tandis que Janika Sprunger (Orelie) avait fauté lors de la première manche.

Avec ce résultat, l’équipe de Suisse confirme toutefois sa régularité au plus haut niveau, à quelques semaines de ses prochaines échéances internationales. /ATS-mlm