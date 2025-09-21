La Suisse et ses Jurassiens en retrait du Prix des nations

Alain Jufer, Gaëtan Joliat et la Suisse n’ont pas pu faire mieux qu’une 8e place lors du Prix des nations. Les cavaliers jurassiens faisaient partie de la troupe nationale du concours CSIO de St-Tropez dimanche dans le sud de la France. Ils étaient accompagnés par Barbara Schnieper et Janika Sprunger. Gaëtan Joliat a été aligné pour la première fois à ce niveau. Ce dernier résultat après quatre épreuves disputées condamne la Suisse à occuper la 10e et dernière place du Prix des nations et ne lui permet pas d’obtenir un ticket pour la finale de Barcelone début octobre.





Plus tôt dans le week-end, Alain Jufer sur Dante MM a pris le 8e rang du Grand-Prix CSIO 5* français. Le cavalier jurassien a concédé quatre points de pénalité vendredi. Il a terminé juste devant Gaëtan Joliat qui montait Chelsea Z et a terminé avec le même score, mais un moins bon temps. /cra