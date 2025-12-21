Gaëtan Joliat signe un top 15 à Londres

Le cavalier jurassien a pris le 12e rang de l’épreuve de Coupe du monde de saut d’obstacles ...
Gaëtan Joliat signe un top 15 à Londres

Le cavalier jurassien a pris le 12e rang de l’épreuve de Coupe du monde de saut d’obstacles ce dimanche dans la capitale anglaise.

Gaëtan Joliat a reçu une récompense de 4'500 euros grâce à sa 12e position. (Photo : archives). Gaëtan Joliat a reçu une récompense de 4'500 euros grâce à sa 12e position. (Photo : archives).

Gaëtan Joliat décroche un top 15 en Coupe du monde de saut d’obstacles à Londres. Le cavalier jurassien a terminé à la 12e place de l’épreuve anglaise ce dimanche. Sur Chelsea Z, il a écopé de 4 points de pénalité et a réalisé un temps de 69’’47. La compétition a été remportée par l’Autrichien Max Kühner sur Cooley Jump the Q. /nmy


 

