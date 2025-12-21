Gaëtan Joliat décroche un top 15 en Coupe du monde de saut d’obstacles à Londres. Le cavalier jurassien a terminé à la 12e place de l’épreuve anglaise ce dimanche. Sur Chelsea Z, il a écopé de 4 points de pénalité et a réalisé un temps de 69’’47. La compétition a été remportée par l’Autrichien Max Kühner sur Cooley Jump the Q. /nmy
Gaëtan Joliat signe un top 15 à Londres
Le cavalier jurassien a pris le 12e rang de l’épreuve de Coupe du monde de saut d’obstacles ...
RFJ
Actualités suivantes
« Rendez-vous sport » : le bilan d’un CHI de Genève record avec Alban Poudret
Hippisme • Actualisé le 15.12.2025 - 10:42
Plusieurs top-10 pour les cavaliers jurassiens au CHI de Genève
Hippisme • Actualisé le 14.12.2025 - 21:00
Kent Farrington remporte le Grand Prix, Jason Smith cinquième
Hippisme • Actualisé le 14.12.2025 - 17:08
Articles les plus lus
Deuxième victoire au top 10 pour Scott Brash, Steve Guerdat 9e
Hippisme • Actualisé le 14.12.2025 - 11:30
Kent Farrington remporte le Grand Prix, Jason Smith cinquième
Hippisme • Actualisé le 14.12.2025 - 17:08
Plusieurs top-10 pour les cavaliers jurassiens au CHI de Genève
Hippisme • Actualisé le 14.12.2025 - 21:00
Deuxième victoire au top 10 pour Scott Brash, Steve Guerdat 9e
Hippisme • Actualisé le 14.12.2025 - 11:30
Kent Farrington remporte le Grand Prix, Jason Smith cinquième
Hippisme • Actualisé le 14.12.2025 - 17:08
Deuxième victoire au top 10 pour Scott Brash, Steve Guerdat 9e
Hippisme • Actualisé le 14.12.2025 - 11:30