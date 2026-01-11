Gaëtan Joliat s’illustre brillamment au CHI de Bâle

Gaëtan Joliat décroche un résultat remarquable au CHI de Bâle. Le cavalier jurassien et son cheval Just Special ont pris le 7e rang de l’épreuve de Coupe du monde de saut d’obstacles ce dimanche après-midi dans la Halle St-Jacques. Si la victoire est revenue à l’Allemand Richard Vogel, Gaëtan Joliat a sorti le grand jeu pour atteindre le barrage et se battre pour la victoire face à six concurrents.

Du haut de ses 20 ans, le Jurassien était le benjamin de l’épreuve. Mais Gaëtan Joliat a fait preuve de calme pour accomplir son premier passage sans commettre la moindre faute et accéder au barrage. Il s’est retrouvé face à de grands noms comme son compatriote Martin Fuchs et le Français Julien Epaillard. Le Jurassien et sa monture ont même clôt le bal lors de ce second passage. Ils ont toutefois commis des erreurs sur deux obstacles et ont été sanctionnés de huit points de pénalité, autant que le Britannique Donald Whitaker qui a néanmoins été plus rapide.

Deux autres Jurassiens ont pris part à l’épreuve majeure du CHI de Bâle. Steve Guerdat sur Albfuehren’s Iashin Sitte a terminé 12e alors qu’Alain Jufer en scelle de Dante a pris le 21e rang. Notez que Steve Guerdat a remporté samedi la chasse, emblématique épreuve de vitesse, avec son cheval Is-Minka. /nmy