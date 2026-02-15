Place d’honneur pour Gaëtan Joliat

Gaëtan Joliat s’offre une nouvelle place de choix dans un concours CSI 5*. Le cavalier jurassien a terminé 6e du Grand-Prix de saut d’obstacles d’Abou Dhabi dimanche. Sur Chelsea Z, il a commis deux fautes, une dans chaque manche, pour un total de huit points de pénalités. La victoire est revenue à la Brésilienne Luciana Diniz. À noter qu’aucun athlète n’a réussi un double sans-faute dans cette épreuve des Émirats arabes unis.





Au pied du podium avec la Suisse

Gaëtan Joliat a également participé avec l’équipe de Suisse au Prix des Nations samedi. Son équipe a terminé 4e, à une petite faute du podium. Le Jurassien est le seul cavalier du quatuor à ne pas avoir commis la moindre erreur sur Just Special VK. Le concours a été remporté par la France devant l’Allemagne et le Brésil. /cra