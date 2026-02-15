Place d’honneur pour Gaëtan Joliat

Le cavalier jurassien a pris la 6e place du Grand-Prix d’Abou Dhabi dimanche. Il a terminé ...
Place d’honneur pour Gaëtan Joliat

Le cavalier jurassien a pris la 6e place du Grand-Prix d’Abou Dhabi dimanche. Il a terminé au pied du podium samedi avec l’équipe de Suisse de saut d’obstacles.

Gaëtan Joliat (ici sur Just Special VK) continue de se faire une place parmi les meilleurs cavaliers. (Photo : archives EPA/Giorgios Kefalas). Gaëtan Joliat (ici sur Just Special VK) continue de se faire une place parmi les meilleurs cavaliers. (Photo : archives EPA/Giorgios Kefalas).

Gaëtan Joliat s’offre une nouvelle place de choix dans un concours CSI 5*. Le cavalier jurassien a terminé 6e du Grand-Prix de saut d’obstacles d’Abou Dhabi dimanche. Sur Chelsea Z, il a commis deux fautes, une dans chaque manche, pour un total de huit points de pénalités. La victoire est revenue à la Brésilienne Luciana Diniz. À noter qu’aucun athlète n’a réussi un double sans-faute dans cette épreuve des Émirats arabes unis.


Au pied du podium avec la Suisse

Gaëtan Joliat a également participé avec l’équipe de Suisse au Prix des Nations samedi. Son équipe a terminé 4e, à une petite faute du podium. Le Jurassien est le seul cavalier du quatuor à ne pas avoir commis la moindre erreur sur Just Special VK. Le concours a été remporté par la France devant l’Allemagne et le Brésil. /cra


